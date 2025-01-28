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Batman'da Bıçaklı Kavga: Eski Eş Hayatını Kaybetti

Batman'da Bıçaklı Kavga: Eski Eş Hayatını Kaybetti
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Batman'da dini nikahlı eski eşiyle tartışan Erdal Aydın, bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirirken, ağır yaralanan E.Ç. hastaneye kaldırıldı.

Batman'da eski karısıyla kavga eden şahıs, aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti. Boynundan bıçak darbesi alan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdal Aydın (40), dün akşam dini nikahlı eski eşi E.Ç.'nin (30) evine çocuklarını görmeye gittiğinde tartışma yaşadı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada Aydın, aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti, E.Ç. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aydın'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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