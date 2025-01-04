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Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama

Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama
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Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Batman'da meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Dün gece saatlerinde Hilal Mahallesi'nde 28 yaşındaki M.T. ile H.G. (41) ve O.G. (31) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada H.G., M.T.'yi kalbinden bıçaklamış, 2 şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen H.G. ve O.G., gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T.'yi bıçaklayan H.G. tutuklanırken, O.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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