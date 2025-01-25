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Batman'da Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Batman'da Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Batman'da 53 yaşındaki Gülistan Yılmaz, 3'üncü kattaki balkondan dengesini kaybederek düştü ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Batman'da bir apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düşen 53 yaşındaki kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Aydınlık Evler Mahallesi'nde Gülistan Yılmaz (53), ikamet ettiği apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Batman İluh Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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