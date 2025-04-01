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Batman'da Balkonundan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Batman'da Balkonundan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Fatih Mahallesi'nde 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 13 yaşındaki E.A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Batman'da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkan 13 kız çocuğu E.A., dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen E.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. E.A'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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