Batman'da Balkonda Tüp Patlaması Paniğe Neden Oldu

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede, balkonda bulunan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlayan tüp, mahallede paniğe neden oldu. Patlama sonucu şans eseri kimse yaralanmazken, balkonda yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BATMAN