Batman'da Balkon Çökmesi: 3 Ölü, 6 Yaralı

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Batman'da Balkon Çökmesi: 3 Ölü, 6 Yaralı
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Batman'ın Beşiri ilçesinde çöken bir balkonun altında kalan 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Batman'da balkon çöktü: 3 ölü, 6 yaralı

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinin Atbağı köyünde çöken balkonun altında oturan 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Atbağı köyünde iki katlı bir yapının balkonu çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla enkaz altından çıkartılan Fırat Tarhan (26), Faris Yel ve Mücahit Toy olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Raman Yel (19), Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel Abdülkadir Yel İbrahim Halil Yel ve Halis Yel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Raman, Ahmet Veysel ve Veysel Karani Yel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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