Üye Girişi
Haberler
Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek

"Aksi halde cehenneme dönecek"

 ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi

Esad'ın suçladığı ülkeden yanıt var! Kısacık açıklamada mesaj çok net

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi
Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum

'Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum'

Batman'da Bacadan Çıkan Yangın Çatıya Sıçradı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da bir binanın bacasında çıkan yangın çatı katına sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak maddi hasara yol açtı.

Bacada çıkan yangın çatıya sıçradı

BATMAN - Batman'da 6 katlı binanın bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına alırken, çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yangın Batman GAP Mahallesi kafeler sokağında bulunan 6. katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz tespit edilemeyen bir nedenle bacada çıkan yangın çatı katına sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi, kısa sürede yangın bölgesine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevleri diğer katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da Bacadan Çıkan Yangın Çatıya Sıçradı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
img

Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
img

Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti
img

"Aksi halde cehenneme dönecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Fenerbahçe Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Gaziantep FK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hatayspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hatayspor Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Muğla okullar tatil mi 3 Aralık Salı (Son Dakika Muğla Valiliği)? Hatayspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hatayspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Antalya okullar tatil mi 3 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)? 3 Aralık Salı okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Fenerbahçe Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.