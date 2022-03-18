Batman'da aynı gün çok sayıda gaspa karışan hırsızlar yakalandı - Haberler

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Batman'da aynı gün çok sayıda gaspa karışan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da aynı gün çok sayıda gaspa karışan hırsızlar yakalandı

BATMAN (İHA) – Batman'da semt pazarında ve dolmuş içerisinde yankesicilik yaparak vatandaşların cüzdan ve cep telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

BATMAN (İHA) - BATMAN (İHA) – Batman'da semt pazarında ve dolmuş içerisinde yankesicilik yaparak vatandaşların cüzdan ve cep telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi'nde dolmuş içerisinde T.D.'nin telefonunu çalan C.I., Meydan Mahallesi'nde Ö.T.'nin telefonu, Kültür Mahallesi Cumartesi Semt Pazarında M.G.'nin telefonu ve cüzdanını, Y.D.'nin telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi F.İ., aynı gün tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri çalınan eşyaları mağdurlara teslim etti. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, Batman, 3. Sayfa, Haberler

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