Batman'da asansörde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Batman kent merkezinde bir binanın asansöründe mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, asansör arızası nedeniyle içeride kalan vatandaşın yardım çağrısı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binaya ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu vatandaşı güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN