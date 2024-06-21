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Batman'da araçta 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Batman'da narkotik timleri, bir araçta yaptıkları aramada aracın stepne lastiğinin içine gizlenmiş 9 kilo 560 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Batman'da narkotik timleri, bir araçta yaptıkları aramada aracın stepne lastiğinin içine gizlenmiş 9 kilo 560 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve KOM takibe aldıkları kamyonete operasyon düzenlendi. Şüpheli aracı durduran ekipler, araç ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda Narkotik madde arama köpeği aracın stepne lastiğine tepki vermesi üzerine, ekipler tarafından içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek aracın stepne lastiği söküldü. Lastiğin jantından sökülmesiyle içerisinde gizlenmiş halde 9 kilo 560 gram metamfetamin uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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