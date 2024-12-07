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Batman'da Araç Takibiyle Cinayet: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Batman'da araçlarıyla takip ettikleri bir kişiyi cadde ortasında indiren ve öldüren 3 şüpheli mahkemece tutuklandı. Olay, KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

Batman'da araçlarıyla takip ettikleri bir kişiyi cadde ortasında araçtan indirerek öldüren 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, anbean KGYS kamerasıyla kaydedildi.

4 Aralık'ta Bayındır Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobili araçlarıyla takip eden şüpheliler, bir süre takip ettikten sonra otomobilin önünü keserek araca ateş etti. Otomobilden inen bir kişiye ateş ederek öldürdükleri görülen 3 şüpheli, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan takipte, olay anını gösteren Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kamerasından yaptığı tespit sonucunda 1'i yaşı küçük şahıs olmak üzere toplamda 3 şahsı tespit edilerek yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sev edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı anbean KGYS kamerasına yansıdı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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