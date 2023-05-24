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Batman'da apartman dairesinde yangın paniği

Batman'da apartman dairesinde yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Batman'da 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Batman'da 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hilal Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın anında apartman sakinlerinin kendilerini hızlı bir şekilde dışarı atması sayesinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma oluşmazken binada maddi hasar meydana geldi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Batman 3. Sayfa Haberler

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