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Batman'da Anız Yangını Panik Yarattı

Batman'da Anız Yangını Panik Yarattı
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Batman'ın Yolveren köyünde çıkan anız yangını hızla büyüyerek çevredeki tarlalara sıçradı. Yangın sebebiyle itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Batman'ın Yolveren köyünde çıkan anız yangını, hızla büyüyerek çevredeki tarlalara sıçradı.

Yolveren köyünde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken polis ekipleri ise yangın ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa İtfaiye batman Tarım Yaşam Polis

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