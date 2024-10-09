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Batman'da Anız Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Batman'da Anız Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
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Batman'ın Akoba köyünde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Akoba köyünde meydana gelen yangın köy sakinlerini endişelendirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, anız yangını büyümeden kısa sürede söndürüldü. Can kaybının olmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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