Batman'da Anız Yangını: 20 Dönüm Arazi Yandı
Batman'ın Binatlı köyü mevkiinde meydana gelen anız yangınında 20 dönüm arazi yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.
Batman'ın Binatlı köyü mevkiinde çıkan anız yangınında 20 dönüm arazi yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Anız yangını öğle saatlerinde Batman merkeze bağlı Binatlı köyü mevkiinde meydana geldi. 20 dönümlük tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarlanın büyük bölümüne sıçradı. Çevredekilerin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangının çıkış nedeni hakkında ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - BATMAN