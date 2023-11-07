Batman'da ambulans ile elektrikli patpat çarpışması: Patpat sürücüsü yaralandı

Batman'da bir ambulans ile elektrikli patpatın çarpışması sonucu, patpat sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen gazeteciler ise ambulans sürücüsüyle tartıştı.

Batman'da ambulans ile elektrikli patpatın çarpışması sonucu, patpat sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ait 72 EL 639 plakalı hasta nakil ambulansı Batman Güney Çevreyolu'nda çimento taşıyan elektrikli patpatla çarpıştı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı patpat sürücüsü, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerine giden gazeteciler, hem yaralıyı almaya gelen ambulans sürücüsü hem de kaza yapan ambulansın sürücüsünün tepkisiyle karılaştı.

Ambulans sürücüsü, çekim yaparak kazayı haberleştirmeye çalışan gazeteciye "Ne çekiyorsun kardeşim, çekme" diyerek çekimi engellemeye çalıştı. Gazetecinin "Gazeteciyim işimi yapıyorum" demesine rağmen, kaza yapan ambulansın sürücüsü ise, "Neymiş gazeteciymiş, gel ambulansı açayım içindekileri de çek" diyerek tepki gösterdi. - BATMAN