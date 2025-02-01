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Batman'da Alüminyum Profil İş Yerinde Yangın

Batman'da Alüminyum Profil İş Yerinde Yangın
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Batman Cudi Mahallesi'nde bir alüminyum profil iş yerinde kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Batman'da bir alüminyum profil iş yerinde kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Batman Cudi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Alüminyum profil üretimi yapılan iş yerinde kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerinin içinde yanan malzemeleri söndürmek için içerden ve dışardan müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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