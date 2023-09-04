Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada imam yaralandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde akrabalarıyla arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları iddia edilen imam, çıkan silahlı kavgada yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da akrabalarıyla arazi anlaşmazlığı yaşayan imam silahla vuruldu
BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde akrabalarıyla arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları iddia edilen imam, çıkan silahlı kavgada yaralandı.
Alınana bilgilere göre, dün akşam Beşiri ilçesi Mehmet Yatkın Mahallesi'nde cami imamı Seyfettin Ari ile yakınları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı.
Silahlı kavgaya dönüşen tartışmada imam, Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan imam, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan imamın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgisi inceleme başlatıldı.