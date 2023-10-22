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Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Batman'ın İluh Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İluh Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki ailenin fertleri arasında yaşanan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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