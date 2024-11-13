Üye Girişi
Haberler

Batman'da Akraba Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Batman'da Akraba Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman kent merkezinde akraba iki aile arasında bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay Batman Bayındırlık Mahallesinde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aynı aileden C.İ., B.İ. ve A.İ. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak

YKS tarihleri belli oldu

 Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi

Narin davası sürerken amca Salim Güran başka bir suçtan ceza yedi
İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

YKS NE ZAMAN YAPILACAK? 2025 YKS tarihi açıklandı mı? OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi! Dünya İyilik Günü mesajları ve sözleri! 13 Kasım Dünya İyilik Günü önemi nedir? Jake Paul kimdir? Jake Paul kaç yaşında, nereli? Jake Paul'un hayatı ve kariyeri... Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde? Ajet kampanya şartları nedir, nasıl kullanılır? Memur zam oranı tahminleri! 2025 Ocak en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI | 13 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.