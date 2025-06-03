Batman'da Ailesini Rehin Alan Şahıs 6 Saat Sonra İkna Edildi

Batman'da Ailesini Rehin Alan Şahıs 6 Saat Sonra İkna Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde ailesini tahra ile rehin alan M.Ö.G., 6 saatlik ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, evin içinde annesi, babası ve kız kardeşini rehin tutarken, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Batman'da ailesini rehin alan şahıs 6 saat sonra ikna edilerek teslim oldu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde ailesini tahra ile rehin alan şahıs, 6 saat sonra ikna edilerek teslim oldu.

Yaylatepe Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.G. (30), kaldıkları evde annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye polis ile özel hareket polisleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat içeride mahsur kalan anne, baba ve kızları, jandarma eşliğinde itfaiye ekipleri tarafından evden itfaiyenin sepetli aracıyla aşağı indirildi.

M.Ö.G. ise, yaklaşık 6 saatlik ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. M.Ö.G., tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Oğlu tarafından rehin alınıp sonra kurtarılan baba Yasin G., oğlunun 15-20 yıldır psikiyatri tedavisi aldığını belirterek, "Aynı odadaydık. Her halde son aylarda ilacını kullanamadı. Son bir hafta hastanede yatırdık, taburcu oldu bu sefer kontrole gitmedi. Niye gitmediğini sordum, küfür etti. Kapıyı üstüme kapattı, elinde tahra vardı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - 3.Sayfa
Aralarında belediye başkanı ve eski CHP'li vekil de var! Yolsuzluk soruşturmasında 6 isme tutuklama talebi

Belediye başkanı ve eski CHP'li vekile tutuklama talebi
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Avrupa ülkesinde "sığınmacı" krizi büyüyor! Başbakan istifa etti
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye

Trump'ın tercihi İsrail'de endişe yarattı! İbre Türkiye'ye döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık

Fred'den paylaşım geldi: Ne yazık ki...
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi! Portekiz basını duyurdu

Süper Lig devi, Trabzonspor'la yıldızlaşan Banza'yı transfer ediyor
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak

Gıda işletmeleri dikkat! O tarihten itibaren zorunlu olacak
Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor

Fenerbahçe Beko'nun eski hocası Anadolu Efes'in başına geçti
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.