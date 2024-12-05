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Batman'da Aileler Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı

Batman'da Aileler Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı
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Batman'da Pınarbaşı Mahallesi'nde iki aile arasında başlayan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşerek 3 kişinin yaralanmasına ve 4 kişinin gözaltına alınmasına yol açtı.

Batman'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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