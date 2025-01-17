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Batman'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Batman'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: Bir Yaralı
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Batman Kültür Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda R.A. (35) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Batman Kültür Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.A.(35) silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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