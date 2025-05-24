Batman'da Ahır Yangını Paniğe Neden Oldu
Körük Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, olay, Körük Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ahırda maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa