Batman'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi

Batman'da yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık veren 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 TL para cezası kesildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, abartı egzoz kullananlara fırsat verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda; mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abartı egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 TL cezai işlem uygulandı" denildi. - BATMAN