Batman'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi
Batman'da yüksek sesli egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 TL ceza uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, abartı egzoz kullanan sürücülere karşı denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu.
Batman'da yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık veren 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 TL para cezası kesildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, abartı egzoz kullananlara fırsat verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda; mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abartı egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 TL cezai işlem uygulandı" denildi. - BATMAN