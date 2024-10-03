Üye Girişi
Haberler

Batman'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi

Batman'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yüksek sesli egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 TL ceza uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, abartı egzoz kullanan sürücülere karşı denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu.

Batman'da yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık veren 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 TL para cezası kesildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, abartı egzoz kullananlara fırsat verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda; mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abartı egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 TL cezai işlem uygulandı" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik 3-sayfa trafik batman Çevre Yaşam Hukuk Ceza

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!
title