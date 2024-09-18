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Batman'da Abartı Egzoz Cezaları: 22 Bin TL

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Batman'da yüksek sesli egzoz kullanan bir araca ve iki motosiklet sürücüsüne toplamda 22 bin 329 TL para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü, abartı egzoz kullananlara karşı sıkı denetim yapacaklarını açıkladı.

Batman'da yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık veren bir araca ve 2 motosiklet sürücüsüne toplamda 22 bin 329 TL para cezası kesildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, abartı egzoz kullananlara fırsat verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda; mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abartı egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanarak rahatsızlık verdikleri tespit edilen bir araç ve 2 motosiklet sürücüsüne toplamda 22 bin 329 TL cezai işlem uygulandı" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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