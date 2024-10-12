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Batman'da Abart Egzoz Kullanımına Yüzde Cezai İşlem

Batman'da Abart Egzoz Kullanımına Yüzde Cezai İşlem
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Batman'da yapılan trafik uygulamalarında abart egzoz kullanan 1 otomobil ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Kask takmayan ve ehliyet bulundurmayan sürücülere de cezalar kesildi.

Batman'da, çevreyi rahatsız eden abart egzoz kullanımı nedeniyle 1 otomobil ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Trafik uygulamasında, kask takmayan ve ehliyet bulundurmayan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarında uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abart egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanıp, çevredekilerin huzurunu bozan, kask takmayan ve ehliyetini yanında bulundurmadığı tespit edilen 3 motosiklet ve 1 otomobil sürücüsüne cezai işlem uygulandı, araçlar trafikten men edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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