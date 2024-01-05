Batman'da 816 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 Aralık ayında bakılan 137 olay ve yol kontrollerinde toplam 816 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak sigara gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo skunk, 407 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu nitelikte hap, 11 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 551 paket sigara, 4 elektronik sigara ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

135 araç trafikten men edildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliği çerçevesinde yürütülen çalışmalarda ise 20 bin 819 araç kontrol edildi. 870 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 135 araç trafikten men edildi. - BATMAN