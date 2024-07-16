Batman'da 81 Kilo Skunk Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Batman'da durdurulan iki araçta yapılan aramada 81 kilo 124 gram skunk esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Kent girişinde durdurulan biri ticari taksi biri de kamyonet olmak üzere iki araçta yapılan aramada gizli bölmelere zulalanmış 81 kilo 124 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN