Batman'da 8 Bin 640 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada 8 bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor. Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir otomobil takibe alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takip sonucu polis araçları ile kıstırılan otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde yapılan aramalarda bagajın yanı sıra ön ve arka koltukların alt ve üstleri kaçak sigaralarla doldurulduğu ortaya çıktı. Otomobilde yapılan aramada 8 bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN