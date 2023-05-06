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Batman'da 787 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Batman'da 787 adet kaçak parfüm ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, tarafından bir işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda kaçak yollarla ülkeye sokulan bandrolsüz gümrük kaçağı 787 adet parfüme el konuldu .

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, tarafından bir işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda kaçak yollarla ülkeye sokulan bandrolsüz gümrük kaçağı 787 adet parfüme el konuldu . Operasyonda bir kişi göz altına alındı.

Batman'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde, kentte faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İ.S. isimli şahsın yaptığı iş yerinde 27 Nisan günü arama yapıldı. Aramada, 110 değişik marka ve ebatlarda toplamda 787 adet gümrük kaçağı parfüme el konuldu. İ.S'ye 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Batman 3. Sayfa Haberler

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