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Batman'da 72 Suç Kaydı Olan Firari Kadın Yakalandı

Batman'da 72 Suç Kaydı Olan Firari Kadın Yakalandı
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Batman'da düzenlenen operasyonda, hakkında 72 suç kaydı ve 55 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.G. isimli firari kadın yakalandı. Jandarma, 3 ay süren fiziki takip sonrasında firarinin saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi.

Batman'da 72 suç kaydı, 55 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında 72 suç kaydı ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 farklı dosyadan toplam 55 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G.'nin yakalandığı belirtildi.

Firari hükümlünün saklanma ihtimali olan 20 adrese yönelik 3 ay boyunca fiziki takip yapıldığının belirtildiği açıklamada, firarinin saklandığı adresi tespit eden ekiplerin; Huzur Mahallesi'nde İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Komando Bölük Komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri ile birlikte belirlenen adrese yaptığı operasyonda F.G. isimli şahsın yakalandığı kaydedildi.

F.G.'nin, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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