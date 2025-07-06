Batman'da 63 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Batman'da 63 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki Fatma Uçma için jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Uçma'nın daha önce de kaybolup bulunduğu öğrenildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 63 yaşındaki kadının bulunması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, akli dengesinin yerinde olmayan Fatma Uçma (63), Kozluk ilçesine bağlı Tosunpınar köyündeki evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Uçma'nın kaybolduğunu fark eden kızı Gülbahar Aydın, durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı. Fatma Uçma'nın daha önce kaybolup tekrar bulunduğu öğrenilirken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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