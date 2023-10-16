Batman'da 62 Kilo Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, kamyonette 62 kilo 726 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, skunk ve esrar ele geçirildi.

BATMAN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, kamyonette 62 kilo 726 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Takibe alınarak durdurulan bir kamyonette, narkotik köpeği 'Linda' ile arama yapıldı. Aramada 62 kilo 726 gram skunk ve 194 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)