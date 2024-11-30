Batman'da 6 Katlı Binadan Atlama Girişimi

Batman'da çatıda korku dolu anlar: Polis şahsı ikna ederek indirdi

BATMAN - Batman'da 6 katlı binanın terasında atlama girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla indirildi.

Diyarbakır Caddesinde 6 katlı binanın üstüne çıkan şahıs, atlama girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucu indirildi. İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.