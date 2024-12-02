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Batman'da 6 Katlı Binada Yangın

Batman'da 6 Katlı Binada Yangın
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Batman GAP Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın bacasında başlayan yangın, çatı katına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da 6 katlı binanın bacasında çıkan ve çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Batman GAP Mahallesi Kafeler Sokak'ta 6. katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada çıkan yangın çatı katına sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Binada hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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