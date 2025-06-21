Batman'da 5 Yaban Atı Silahla Öldürüldü

Batman'da 5 Yaban Atı Silahla Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Raman Dağı eteklerinde 5 yaban atının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla öldürüldüğü iddia edildi. Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Batman'ın Raman Dağı eteklerindeki Yakıtlı köyü mevkiinde 5 yaban atının silahla öldürüldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, bölgenin doğal yaşamında sıkça rastlanan yaban atları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alındı. Vatandaşlar tarafından arazide hareketsiz halde bulunan atların silahla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Olayın ardından köylüler durumu jandarma ve ilgili kurumlara bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, atların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaban hayatını hedef alan bu tür olayların bölgedeki ekosisteme ciddi zarar verdiği belirtildi.

Olayın detaylarının yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.