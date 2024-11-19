Batman'da 5 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Batman'da 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN