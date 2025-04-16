Batman'da 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da kargo aracılığıyla batı illerine kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine yürütülen harekete geçen jandarma ekipleri, 5 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezinde ikamet eden iki şahsın kargo şirketleri aracılığıyla batı illerine kaçak sigara göndereceği yönünde alınan istihbari bilgi doğrultusunda şahıslar fiziki takibe alındı.

Ekipler, belirlenen kargo firması önünde pusu kurdu. Söz konusu şahısların kargo firması önüne gelmesinin ardından içerisinde kaçak malzeme bulunan kolileri kendi araçlarından indirecekleri esnada yapılan arama neticesinde 5 bin 130 paket kaçak sigara, 33 adet elektronik sigara ve 32 adet tütün ısıtma cihazı ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN