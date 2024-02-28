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Batman'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda bir tırda saklanmış farklı ülkelerden 48 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilirken, organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubesi ekipleri ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Kozluk ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada tırın gizli bölmeleri ile tır dorsesindeki yükler arasına saklanmış farklı ülkelerden 48 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Tırda yapılan aramada, ruhsatsız tüfekler, çok sayıda cep telefonu ve sim kart ile çok miktarda dövize el konuldu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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