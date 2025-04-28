Batman'da 42 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Batman'da 2015 yılından bu yana aranan ve hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yapılan operasyonla yakalayarak cezaevine teslim edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, 4 Mart 2015 tarihinden beri aranan ve hakkında toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.A. isimli şahsın yakalanmasına yönelik bir yıldır sürdürülen çalışmaların sonuç verdiği ifade edildi.

Şahsın çalıştığı adresin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla, M.Ş.A.'nın 16 Nisan tarihinde yakalanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi. - BATMAN