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Batman'da 4 Kilo Metamfetaminle 3 Kişi Tutuklandı

Batman'da 4 Kilo Metamfetaminle 3 Kişi Tutuklandı
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Batman'da yapılan narkotik operasyonunda, araçta 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi. 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

Batman'da 4 kilo 110 gram metamfetaminle yakalanan 2'is kadın 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinden durdurulan bir araçta narkotik köpeği "Mailo" ile arama yapıldı. Aramada, kadın çatasına konulmuş 4 kilo 110 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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