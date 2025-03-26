Batman'da 4 Kilo Metamfetaminle 3 Kişi Tutuklandı
Batman'da yapılan narkotik operasyonunda, araçta 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi. 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.
Batman'da 4 kilo 110 gram metamfetaminle yakalanan 2'is kadın 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinden durdurulan bir araçta narkotik köpeği "Mailo" ile arama yapıldı. Aramada, kadın çatasına konulmuş 4 kilo 110 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa