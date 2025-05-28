Batman'da 4 Katlı Apartmanda Yangın

Batman'da 4 Katlı Apartmanda Yangın
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Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında saman balyaları yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin üst katlara sıçramasını önledi. Yangında yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Batman'da 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında saman balyaları yandı.

Merkez Seyitler Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin üst katlara sıçramasını önleyerek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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