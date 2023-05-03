Batman'da 3 kilo 358 gram skunk ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 358 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 kilo 358 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. - BATMAN