Batman'da 3 Katlı İş Yerinde Yangın Çıktı

Batman'da 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın saatler süren çalışmanın ardından söndürülebildi.

Yangın, Batman Çarşı Mahallesi'nde 3 katlı bir iş yerinin çatı katında meydana geldi. İş yerinin çatı katında bulunan plastik ve ambalaj ürünlerinin tutuştuğu yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangın, çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İş yerinin deposu tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir ölüm ve yaralanma olayı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN