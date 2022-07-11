Batman'da 3 çocuk boğulmaktan son anda kurtuldu

Batman'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı kenarında oyun oynayan 8 ile 10 yaşlarındaki 3 erkek çocuk sulama kanalına düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesi ile çocuklar son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Batman Çamlıtepe Mahallesinde meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında yürüyüş parkurunda oyun oynayan 3 çocuk aniden sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların fark etmesi sonucu sulama kanalına giren çocuklar son anda kurtarıldı. Vatandaşlar tarafından sulama kanalından çıkarılan çocuklara ilk müdahale yapıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sev edildi. Çevredeki vatandaşlar sulama kanalı etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmadığını belirti. Sulama kanalına düşen çocuklar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa