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Batman'da 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Batman'da 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
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Batman'da, çocuğun cinsel istismarı, silahla tehdit, yağma gibi suçlardan aranan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Üzerinden metamfetamin uyuşturucu madde çıktı.

Batman'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince "çocuğun cinsel istismarı, silahla tehdit, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 7 aydır cezaevi firarisi olan ve 27 Yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ü., yapılan operasyonla Batman Merkez Bahçelievler Mahallesinde yakalandı. Firarinin üzerinde yapılan üst aramasında 65 gram ayrı ayrı paketlenmiş, satışa hazır vaziyette metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan firari jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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