Batman'da 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Batman'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince "çocuğun cinsel istismarı, silahla tehdit, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 7 aydır cezaevi firarisi olan ve 27 Yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ü., yapılan operasyonla Batman Merkez Bahçelievler Mahallesinde yakalandı. Firarinin üzerinde yapılan üst aramasında 65 gram ayrı ayrı paketlenmiş, satışa hazır vaziyette metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan firari jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN