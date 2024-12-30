Batman'da 26 Kanatlı Hayvanı Telef Edenlere Ceza
Batman'ın Bayındır Mahallesinde, kimliği belirsiz iki şahıs 26 kanatlı hayvanı tüfekle telef etti. Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan inceleme başlatıldı ve şahıslara toplam 81 bin 462 lira idari para cezası kesildi.
Batman'da 26 kanatlı hayvanı telef eden 2 şahsa idari para cezası kesildi.
Bayındır Mahallesinde kimliği öğrenilemeyen 2 şahıs, 26 kanatlı hayvanı tüfekle telef etti. Bunun üzerine şahıslar hakkında Asayiş Şube ve Haydi ekiplerince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan inceleme başlatıldı. Ayrıca 4915 sayılı Kara Avcılığı kanunu kapsamında toplam 81 bin 462 lira idari para cezası uygulanan şahıslara ait 2 tüfeğe el konuldu. - BATMAN