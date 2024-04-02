Batman Valisi Ekrem Canalp, Asayiş ve Güvenlik Uygulamalarını Açıkladı

Batman Valisi Ekrem Canalp, düzenlediği basın açıklamasıyla kentte Mart ayında ve seçimde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Canalp, "2023 yılı içerisinde bin 170 operasyon, 2024 yılı içerisinde 284 operasyon gerçekleştirilmiş durumdadır" dedi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, valilik binasında Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile birlikte 'asayiş' toplantısı düzenledi. Batman 'asayiş' toplantısının ikincisini gerçekleştirildiğini belirten Vali Canalp, son Mart ayında gerçekleşen çalışmaları basın mensuplarına aktardı. Vali Canalp; "Öncelikle Batmanımızda görev yapan toplam güvenlik personellerimizin sayıları ile ilgili güncel rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Batman ve ilçeler dahil olmak üzere toplamda 2 bin 583 polisimiz görev yapmaktadır. Ayrıca ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde görev yapan jandarma sayımızın toplamı da 2 bin 461'dir. İkisinin toplamı 5 bin 044 polis ve jandarmamız Batman'da görev yapmaktadır. Güvenlik korucularımızın sayısında baktığımız zaman 2 bin 431 güvenlik korucumuz ve bin 623 gönüllü korucumuz bulunmaktadır. Özel güvenlik olarak' da polis bölgesinde bin 438, jandarma bölgesinde 395 olmak üzere toplamda bin 833 özel güvenlik personelimiz görev yapmaktadır. Jandarmamızda 248, polisimizde 437, toplamda 785 aracımız hizmet vermektedir" dedi.

"Asayiş olaylarının da yüzde 89'u aydınlatılmış durumdadır"

Vali Canalp, düzenlenen operasyon ve çalışmalarla ilgili bilgileri de paylaştı. Canalp, "Jandarmamızın terör ile mücadele kapsamında yapmış olduğu operasyonel rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. 2023 yılı içerisinde bin 170 operasyon, 2024 yılı içerisinde 284 operasyon gerçekleştirilmiş durumdadır. Asayiş olaylarına baktığımız zaman 2023 yılının Mart ayı ile 2024 yılının Mart ayını her iki yılın Mart ayını karşılaştırmalı olarak ele aldığımız zaman asayiş olaylarından günümüzdeki toplam asayiş olaylarında yüzde 18'lik bir azalış meydana geldiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Meydana gelen asayiş olaylarının da yüzde 89'u aydınlatılmış durumdadır" diye konuştu.

"Mart ayında 124 şahıs yakalanmıştır"

Batman il genelinde mal varlığına karşı işlenen suçlar ile ilgili konuşan Vali Canalp "Mal varlığına karşı işlenen suçlar Batmanımızın da Türkiye'mizindi gündem maddesidir burada mal varlığına karşı işlenen suçlarda toplamda yüzde 42'lik bir düşüş meydana gelmiş. Özelikle iş yerinde ve kurumsal hırsızlıklarda alınmış olan tedbirler karşılığını göstermektedir. Yüzde 69'luk bir azalma meydana gelmiştir. Yan kesicilikte yüzde 50'lik azalma meydana gelmiştir. Ev hırsızlıklarında yüzde 14'lük bir azalma meydana gelmiştir. Mal varlığına karşı suçlarda göstermiş olduğumuz mücadeleyi, etkinliğini sahada karşılığını görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Bu Mart ayı içerisinde mahkemelerce haklarında arama kaydı bulunan toplam bin 124 şahıs yakalanmıştır. Yakalanma oranlarında da bir önceki yılın aynı ayına göre karşılaştırma yaptığımız zaman yüzde 79'luk bir artış meydana gelmiştir" dedi.

"12 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem yapılmıştır"

Vali Canalp, uyuşturucuyla ilgili yapılan çalışmaları şöyle açıkladı: "Bir başka önemli gündem maddemiz narkotik, uyuşturucuyla mücadeledir. Mart ayı içerisinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilmiş olan toplam 20 şahıs yakalanmış ve bu şahıslarda tutuklanmıştır. Narkotik vakıa analiz sistemimize (NARVAS) dayalı olarak da gene NARKA alan uygulamamıza kapsamında toplam 12 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem yapılmıştır. Türkiye uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı izleme merkezi (TÜBİM) merkezi çerçevesi içerisinde vatandaşlarımıza, özelikle çocuklarımıza gençlerimize yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütmekteyiz. Mart ayı içerisinde toplam 43 etkinliğin içerinde 4 bin 833 vatandaşımıza uyuşturucu ile ilgili bilgilendirme faaliyeti yaptık. 2023 içerisinde yapmış olduğumuz bu şekildeki faaliyetlerde toplam 26 bin 825 vatandaşımıza, evladımıza ulaşmış durumdayız. Toplam 3 ayrı 2024 yılı içerisinde ulaşmış olduğumuz evladımızın sayısı da 13 bin 742 olmuştur. 15 aylık süre içerisinde gecen yıl 2023 yılı ve 2024 yılının ilk 3 ayı içerisinde toplam faaliyetimiz ve etkinliğimizin sayısı da 384 faaliyet ve etikliktir. Yakalamış uyuşturucu miktarları ile ilgilide sizlere kısaca bilgi vermek isterim. Mart ayı içerisinde 26 bin 832 gram skunk maddesi, 5 bin 239 gram da esrar maddesi uyuşturucu olarak yakalanmış durumdadır. Bu operasyonlar esnasında da 33 adet tabanca ve 1 adet de tüfek ele geçirilmiştir. Yine aynı şekilde Metamfetamin ve bonzayi yakalamalarımız da bulunmaktadır" diye konuştu.

"15 yaşında bir evladımız maganda kurşunuyla başından yaralandı"

31 Mart mahalli seçimi değerlendiren Vali Canalp "Seçim süreci de çok canlı, çok heyecanlı ve çok renkli bir propaganda sürecini yaşadık. Bütün siyasi partilerimiz özgürce, serbestçe kendi siyasi faaliyetlerini ve propagandalarını gerçekleştirdiler. Seçim günü de bütün emniyet ve jandarmamız sahada tam kadro görev yaptı. Toplamda 1423 sandıkta vatandaşlarımız oylarını kullanmışlardır. Almış olan tedbirler neticesinde çok ehemmiyetli bir asayiş olayı meydana gelmeden seçim barış ve huzur içerisinde gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen olaylar da genellikle muhtarlık seçimlerinden kaynaklı olan kavgalar şeklindeki olaylardır. Burada bizim açımızdan ehemmiyet arz eden seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra havaya ateş açma şeklindeki maganda kurşunları olaylarıdır. Bu şekildeki olaylarda iki şahıs tespit edilmiş ve bu şahıslar yakalanmıştır. Maalesef 15 yaşında bir evladımız bu maganda kurşunlarından bir tanesi yorgun mermi olarak başına isabet etmiş, sadece başını sıyırarak çok hafif şekilde yaralanmasına neden olmuştur" dedi. - BATMAN