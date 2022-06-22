Batman'da 200 dönüm buğday tarlası küle döndü - Batman'da 200 dönüm buğday tarlası küle döndü Batman'ın Beşiri ilçesindeki buğday tarlalarında elektrik tellerindeki kıvılcımlardan dolayı çıkan yangın 200 dönüm ekili buğdayı küle çevirirken, vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. - Batman'da 200 dönüm buğday tarlası küle döndü BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesindeki buğday tarlalarında elektrik tellerindeki kıvılcımlardan dolayı çıkan yangın 200 dönüm ekili buğdayı küle çevirirken, vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre olay Beşiri ilçesi, yeni cezaevi mevkiinde bulunan buğday ekili alanda meydana geldi. İddiaya göre elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle alanda bulunan yaklaşık 200 dönümlük ekili buğday yanarak kül oldu. Çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından saatler sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 200 dönümlük buğday tarlası küle döndü. İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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